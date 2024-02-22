Из Одессы в Кишинев запустить первый аэротрансфер — что известно о поездке

Первый аэротрансфер из Одессы в Кишинев. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 февраля, отправился первый тестовый трансфер из Одессы в Кишиневский аэропорт. Рейс будет курсировать со Старосенной площади и рассчитан на четыре часа в пути, из которых 30 минут занимает проверка таможенного контроля.

Журналисты Новости.LIVE побывали на месте и узнали все подробности рейса.

Первый аэротрансфер из Одессы

После начала полномасштабного вторжения полет гражданских судов в воздушном пространстве Украины запретили из-за опасности вражеских атак. Люди, которые часто выезжали за границу, вынуждены пользоваться аэропортами соседних стран, до которых нужно было добираться самостоятельно. Пока эту проблему удалось частично решить, запустив аэротрансфер из Одессы в Кишинев.

"Суть и миссия данного проекта состоит в том, чтобы граждане Украины и иностранные граждане, следующие из Одессы через аэропорт Кишинев, имели возможность оперативно добраться из Одессы в аэропорт", — сказал заместитель председателя Одесской областной администрации Сергей Крапива.

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Сергей Кропива. Фото: Новини.LIVE

Также в ОВА отмечают, что время маршрута составит около четырех часов. Областные власти пытаются ускорить время прохождения таможенного контроля и снизить нагрузку на границе.

"Время сокращается благодаря тому, что пассажиры будут предоставлять полностью информацию относительно своего движения. Данная информация будет направляться в пограничную и таможенную службу. Была предварительно обсуждена с пограничной таможенной службой, и полученную информацию они смогут проверять раньше времени", — добавил чиновник.

Автобус, отправившийся в рейс. Фото: Новини.LIVE

Как записаться на трансфер

Воспользоваться трансфером в аэропорт Кишинева возможно только при наличии билета на самолет, а стоимость такой услуги составляет 800 гривен. Также действует система скидок до 50 процентов для военнослужащих, их семей, ветеранов и лиц с инвалидностью. Планируется, что все полученные с трансфера средства пойдут на нужды вооруженных сил Украины.

Отметка об аэрансфере в автомобиле. Фото: Новини.LIVE

Что говорят пассажиры

Пассажиры положительно реагируют на запуск трансфера, так как отпадет проблема с опозданием на рейсы. Также преимущество такого маршрута состоит в том, что он курсирует сразу в аэропорт.

Процесс посадки на рейс. Фото: Новини.LIVE

"Дорога достаточно много времени занимает. Даже был случай, когда я опоздала на самолет только потому, что мы задержались на таможне. Поэтому это очень неприятно, и сейчас я надеюсь, что с аэротрансфером это будет происходить быстрее, комфортнее, комфортабельнее, но не будем стоять бессмысленно в пробках", — говорит пассажирка Виктория.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что возобновление авиасообщения в нашем государстве является важным вопросом. Однако, по его словам, для этого должны быть исполнены определенные условия.