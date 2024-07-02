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До Одеси тепер потрапити ще легше — УЗ запускає додатковий поїзд

2 липня 2024 15:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нові поїзди до Одеси та Харкова: в УЗ оголосили розклад
Вокзал в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

У зв'язку зі зростанням попиту на пасажирські перевезення до Одеси, Укрзалізниця додала нові рейси в цьому напрямку на певні дати. Так, вже наступного тижня зі столиці до нас курсуватиме швидкісний Інтерсіті. 

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці

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Поїзд з Києва

Новий поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса курсуватиме через день, починаючи з 9 липня.  На маршруті є вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Розклад: 

  • Відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34. 
  • Зворотний рейс відправлятиметься з Одеси о 14:20, прибуватиме до Києва о 21:54. 

Поїзд до Харкова

  • З липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14.
  • Зворотний рейс — поїзд №719 —  відправлятиметься з Харкова о 23:30 та прибуватиме до Києва о 5:01.

Де купити квитки

Для зручності пасажирів квитки можна придбати через:

Більше про Укрзалізницю

Ми писали, що у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

Додамо,  в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі поїздів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.

Київ Одеса туристи поїздки Укрзалізниця Харків відпочинок відпустка поїзди Новини Одеси потяг

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