Нові поїзди до Одеси та Харкова: в УЗ оголосили розклад

Вокзал в Одесі. Фото: Новини.LIVE

У зв'язку зі зростанням попиту на пасажирські перевезення до Одеси, Укрзалізниця додала нові рейси в цьому напрямку на певні дати. Так, вже наступного тижня зі столиці до нас курсуватиме швидкісний Інтерсіті.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Поїзд з Києва

Новий поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса курсуватиме через день, починаючи з 9 липня. На маршруті є вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

Розклад:

Відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34.

Зворотний рейс відправлятиметься з Одеси о 14:20, прибуватиме до Києва о 21:54.

Поїзд до Харкова

З липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14.

Зворотний рейс — поїзд №719 — відправлятиметься з Харкова о 23:30 та прибуватиме до Києва о 5:01.

Де купити квитки

Для зручності пасажирів квитки можна придбати через:

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Ми писали, що у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

Додамо, в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі поїздів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.