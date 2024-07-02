Нові поїзди до Одеси та Харкова: в УЗ оголосили розклад

До Одеси тепер потрапити ще легше — УЗ запускає додатковий поїзд
У зв'язку зі зростанням попиту на пасажирські перевезення до Одеси, Укрзалізниця додала нові рейси в цьому напрямку на певні дати. Так, вже наступного тижня зі столиці до нас курсуватиме швидкісний Інтерсіті.
Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.
Поїзд з Києва
Новий поїзд Інтерсіті №761/762 Київ — Одеса курсуватиме через день, починаючи з 9 липня. На маршруті є вагони з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.
Розклад:
- Відправлення з Києва о 6:03, прибуття до Одеси о 13:34.
- Зворотний рейс відправлятиметься з Одеси о 14:20, прибуватиме до Києва о 21:54.
Поїзд до Харкова
- З липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14.
- Зворотний рейс — поїзд №719 — відправлятиметься з Харкова о 23:30 та прибуватиме до Києва о 5:01.
Де купити квитки
Для зручності пасажирів квитки можна придбати через:
- Застосунок Укрзалізниці;
- Офіційний сайт Укрзалізниці;
- Чат-бот;
- Каси вокзалів.
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Ми писали, що у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.
Додамо, в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі поїздів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.
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