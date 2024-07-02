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В Одессу теперь попасть еще легче — УЗ запускает дополнительный поезд

2 июля 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Новые поезда в Одессу и Харьков: в УЗ объявили расписание
Вокзал в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В связи с ростом спроса на пассажирские перевозки в Одессу Укрзализныця добавила новые рейсы в этом направлении на определенные даты. Так, уже на следующей неделе из столицы в Одессу будет курсировать скоростной Интерсити.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

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Поезд из Киева

Новый поезд Интерсити №761/762 Киев — Одесса будет курсировать через день, начиная с 9 июля. На маршруте есть вагоны с сидячими местами 1-го и 2-го класса.

Расписание:

  • Отправление из Киева в 6:03, прибытие в Одессу в 13:34.
  • Обратный рейс будет отправляться из Одессы в 14.20, прибывать в Киев в 21.54.

Поезд в Харьков

  • С июля каждую среду в 23:53 из Киева будет отправляться поезд №720, который прибывает в Харьков в 5:14.
  • Обратный рейс — поезд №719 — будет отправляться из Харькова в 23:30 и прибывать в Киев в 5:01.

Где купить билеты

Для удобства пассажиров билеты можно приобрести через:

Больше об Укрзализныце

Мы писали, что в приложении Укрзализныци появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.

Добавим, в Укрзализныце заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.

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