З Одеси до Львова завтра курсуватиме додатковий поїзд

Додатковий поїзд з Одеси до Львова — рейс призначено на завтра
В Україні анонсували додатковий поїзд зі Львова до Одеси на популярному літньому напрямку. Рейс буде тимчасовим і здійснюватиметься лише 30 червня.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Поїзд Львів — Одеса
"Призначаємо поїзд №168/167 Львів — Одеса на 30 червня", — йдеться у повідомленні.
Розклад поїзда
Розклад поїзда з Одеси до Львова
Відправлення з Одеси: 08:03
Прибуття до Львова: 18:40
Розклад поїзда зі Львова до Одеси
Відправлення зі Львова: 07:23
Прибуття до Одеси: 18:19
Ціни на квитки
На рейс з Одеси до Львова квитки продаються у сидячі вагони 1 класу за 932,71 грн.
На рейс того ж дня зі Львова до Одеси квитки продають у сидячі вагони 1 класу за 932,71 грн.
Більше про Укрзалізницю
Нагадаємо, що українська залізниця у тестовому режимі запускала швидкісний потяг Інтерсіті+ до Одеси. Зі столиці України до міста він доїжджає всього за 7,5 години.
Також ми писали, що у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.
Додамо, в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі поїздів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.
Читайте Новини.LIVE!