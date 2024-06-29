Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Додатковий поїзд з Одеси до Львова — рейс призначено на завтра arrow

Додатковий поїзд з Одеси до Львова — рейс призначено на завтра

29 червня 2024 10:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
З Одеси до Львова завтра курсуватиме додатковий поїзд
Поїзд стоїть на вокзалі. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Україні анонсували додатковий поїзд зі Львова до Одеси на популярному літньому напрямку. Рейс буде тимчасовим і здійснюватиметься лише 30 червня.

Про це  повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Читайте також:

Поїзд Львів — Одеса

"Призначаємо поїзд №168/167 Львів Одеса на 30 червня", — йдеться у повідомленні.

Розклад поїзда

Розклад поїзда з Одеси до Львова

Відправлення з Одеси: 08:03
Прибуття до Львова: 18:40

Розклад поїзда зі Львова до Одеси

Відправлення зі Львова: 07:23
Прибуття до Одеси: 18:19

Ціни на квитки

На рейс з Одеси до Львова квитки продаються у сидячі вагони 1 класу за 932,71 грн.

На рейс того ж дня зі Львова до Одеси квитки продають у сидячі вагони 1 класу за 932,71 грн.

Більше про Укрзалізницю

Нагадаємо, що українська залізниця у тестовому режимі запускала швидкісний потяг Інтерсіті+ до Одеси. Зі столиці України до міста він доїжджає всього за 7,5 години. 

Також ми писали, що у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

Додамо, в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі поїздів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.

Одеса
Укрзалізниця
Львів
поїзди
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони