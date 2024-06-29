З Одеси до Львова завтра курсуватиме додатковий поїзд

Поїзд стоїть на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

В Україні анонсували додатковий поїзд зі Львова до Одеси на популярному літньому напрямку. Рейс буде тимчасовим і здійснюватиметься лише 30 червня.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

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"Призначаємо поїзд №168/167 Львів — Одеса на 30 червня", — йдеться у повідомленні.

Розклад поїзда

Розклад поїзда з Одеси до Львова

Відправлення з Одеси: 08:03

Прибуття до Львова: 18:40

Розклад поїзда зі Львова до Одеси

Відправлення зі Львова: 07:23

Прибуття до Одеси: 18:19

Ціни на квитки

На рейс з Одеси до Львова квитки продаються у сидячі вагони 1 класу за 932,71 грн.

На рейс того ж дня зі Львова до Одеси квитки продають у сидячі вагони 1 класу за 932,71 грн.

Більше про Укрзалізницю

Нагадаємо, що українська залізниця у тестовому режимі запускала швидкісний потяг Інтерсіті+ до Одеси. Зі столиці України до міста він доїжджає всього за 7,5 години.

Також ми писали, що у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

Додамо, в Укрзалізниці заявили, що складна ситуація зі світлом в Україні може негативно позначитися на русі поїздів восени-взимку. Тому компанія окремо створила підприємство "Енерго" для енергогенерації.