До Одеси знову почне курсуватиме швидкісний потяг Інтерсіті+ — коли саме

Потяг Інтерсіті+. Фото: Укрзалізниця

Українська залізниця розпочинає тестовий режим повернення швидкісного потяга Інтерсіті+ до Одеси. Зі столиці України до міста можна буде добратися всього за 7,5 години.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Як курсуватиме поїзд

Відомо, що поїзд №761/762 Київ — Одеса буде вирушати з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 і прибуватиме до Одеси о 13:34. У зворотному напрямку з Одеси поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 і прибуватиме до Києва о 21:50.

Які ще нововведення

У додаток до цього, на великодній вікенд Укрзалізниця розширює пропозицію місць з Києва до Львова. Замість звичайного швидкісного поїзда Hyundai, маршрут буде обслуговуватися більш місткою двоповерховою Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ — Львів на 4 та 5 травня.

Де придбати квитки

Квитки на поїзд до Одеси вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів. Додаткові квитки до Львова будуть надходити поступово протягом найближчих днів.

Більше новин про Укрзалізницю

Нагадаємо, у застосунку Укрзалізниці з'явилася нова функція. Відтепер всім користувачам доступний моніторинг квитків з можливістю автовикупу.

Також ми писали, що Укрзалізниця скасувала електропоїзд №777/778 "Інтерсіті+", який курсував між Києвом та Львовом. Там пояснюють, що поїзд був тимчасовим, а його експлуатація була лише протягом 30-31 березня.

Додамо, Укрзалізниця у березні 2024 року перевезла рекордні за час повномасштабної війни 16 млн тонн вантажів. Компанія нарощує вантажоперевезення третій місяць поспіль.