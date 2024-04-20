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В Одессу снова будет курсировать скоростной поезд Интерсити+ — когда именно

20 апреля 2024 14:40
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессу снова будет курсировать скоростной поезд Интерсити+ — когда именно
Поезд Интерсити+. Фото: Укрзализныця
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Украинская железная дорога начинает тестовый режим возвращения скоростного поезда Интерсити+ в Одессу. Из столицы Украины в город можно будет добраться всего за 7,5 часа.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализнице.

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Как будет курсировать поезд

Известно, что поезд №761/762 Киев — Одесса будет отправляться из Киева 3, 4 и 5 мая в 06:03 и прибывать в Одессу в 13:34. В обратном направлении из Одессы поезд будет отправляться в те же даты в 14:20 и прибывать в Киев в 21:50.

Какие еще нововведения

Вдобавок к этому, на пасхальный уикенд Укрзализныця расширяет предложение мест из Киева до Львова. Вместо обычного скоростного поезда Hyundai, маршрут будет обслуживаться более вместительной двухэтажной Skoda. Также будут назначены дополнительные рейсы поезда №777 Киев — Львов на 4 и 5 мая.

Где купить билеты

Билеты на поезд в Одессу уже доступны в приложении Укрзализныце, на сайте, в чат-боте и кассах вокзалов. Дополнительные билеты во Львов будут поступать постепенно в ближайшие дни.

Больше новостей об Укрзализныце

Напомним, в приложении Укрзализныци появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.

Также мы писали, что Укрзализныця отменила электропоезд №777/778 "Интерсити+", курсировавший между Киевом и Львовом. Там объясняют, что поезд был временным, а его эксплуатация была только 30-31 марта.

Добавим, Укрзализныця в марте 2024 года перевезла рекордные за время полномасштабной войны 16 млн. тонн грузов. Компания наращивает грузоперевозки третий месяц подряд.

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