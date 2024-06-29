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Дополнительный поезд из Одессы в Львов — рейс назначен на завтра

29 июня 2024 10:55
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Из Одессы во Львов завтра будет курсировать дополнительный поезд
Поезд стоит на вокзале. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Украине анонсировали дополнительный поезд из Львова в Одессу на популярном летнем направлении. Рейс будет временным и будет осуществляться только 30 июня.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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"Назначаем поезд №168/167 Львов Одесса на 30 июня", — говорится в сообщении.

Расписание поезда

Расписание поезда из Одессы в Львов

Отправление из Одессы: 08:03
Прибытие во Львов: 18:40

Расписание поезда из Львова в Одессу

Отправление из Львова: 07:23
Прибытие в Одессу: 18:19

Цены на билеты

На рейс из Одессы в Львов билеты продаются в сидячие вагоны 1 класса за 932,71 грн.

На рейс того же дня из Львова в Одессу билеты продают в сидячие вагоны 1-го класса за 932,71 грн.

Больше об Укрзализныце

Напомним, что украинская железная дорога в тестовом режиме запускала скоростной поезд Интерсити+ в Одессу. Из столицы Украины в город он доезжает всего за 7,5 часа.

Также мы писали, что в приложении Укрзализныци появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.

Добавим, в Укрзализныце заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.

Одесса
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Одесская область
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