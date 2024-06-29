Из Одессы во Львов завтра будет курсировать дополнительный поезд

Дополнительный поезд из Одессы в Львов — рейс назначен на завтра
В Украине анонсировали дополнительный поезд из Львова в Одессу на популярном летнем направлении. Рейс будет временным и будет осуществляться только 30 июня.
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Поезд Львов — Одесса
"Назначаем поезд №168/167 Львов — Одесса на 30 июня", — говорится в сообщении.
Расписание поезда
Расписание поезда из Одессы в Львов
Отправление из Одессы: 08:03
Прибытие во Львов: 18:40
Расписание поезда из Львова в Одессу
Отправление из Львова: 07:23
Прибытие в Одессу: 18:19
Цены на билеты
На рейс из Одессы в Львов билеты продаются в сидячие вагоны 1 класса за 932,71 грн.
На рейс того же дня из Львова в Одессу билеты продают в сидячие вагоны 1-го класса за 932,71 грн.
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Напомним, что украинская железная дорога в тестовом режиме запускала скоростной поезд Интерсити+ в Одессу. Из столицы Украины в город он доезжает всего за 7,5 часа.
Также мы писали, что в приложении Укрзализныци появилась новая функция. Теперь всем пользователям доступен мониторинг билетов с возможностью автовыкупа.
Добавим, в Укрзализныце заявили, что сложная ситуация со светом в Украине может негативно сказаться на движении поездов осенью-зимой. Поэтому компания отдельно создала предприятие "Энерго" для энергогенерации.
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