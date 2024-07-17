Пором з Одещини до Грузії : чому відклали рейси

Пором Kaunas. Фото: .facebook.com/Ukrferry

Запуск поромного сполучення між Україною та Грузією (Чорноморськ — Батумі) знову відкладено. Компанія Ukrferry, яка анонсувала відновлення маршруту, що був призупинений на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році, зіткнулася з логістичними та технічними труднощами.

Про це Новини.LIVE дізнались з офіційного сайту компанії.

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Причини відтермінування

Пором "Kaunas", який мав виконувати перевезення, залишається у Болгарії. Спочатку перший рейс планували на 24 липня, однак дату відправки вже кілька разів змінювали, а можливість бронювання квитків наразі відключена.

Розклад порому Чорноморськ — Батумі змінився. Фото: скриншот

Опис парома "Kaunas"

"Kaunas" — автомобільно-залізничний і пасажирський паром, побудований у 1989 році в Німеччині. Судно може прийняти на борт до 250 пасажирів у люкс, напівлюкс, дво- та тримісних каютах. На борту доступні ресторан, бар, салон відпочинку, відеосалон зі супутниковим телебаченням та дитячий куточок. Пором має довжину понад 190 метрів і ширину 28 метрів, що забезпечує стійкість навіть у штормових умовах.

Очікування пасажирів

Пасажири та перевізники наразі очікують на нові оголошення щодо початку рейсів та можливості бронювання місць на борту парома. Придбати квитки онлайн поки що неможливо. Попередня реєстрація проходить за телефонами:

+380 (482) 34-76-63;

+380 (482) 34-76-79.

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