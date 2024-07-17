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Запуск парома из Черноморска в Батуми отсрочен — в чем причина

17 июля 2024 13:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Паром с Одесчины в Грузию: почему отложили рейсы
Паром Kaunas. Фото: .facebook.com/Ukrferry
Верзилова Єлизавета - редактор

Запуск паромного сообщения между Украиной и Грузией (Черноморск — Батуми) снова отложен. Компания Ukrferry, анонсировавшая восстановление маршрута, приостановленного в начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году, столкнулась с логистическими и техническими трудностями.

Об этом Новини.LIVE узнали с официального сайта компании.

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Причины отсрочки

Паром "Kaunas", который должен выполнять перевозку, остается в Болгарии. Первоначально первый рейс планировали на 24 июля, однако дату отправки уже несколько раз меняли, а возможность бронирования билетов отключена.

Расписание парома Черноморск - Батуми.
Расписание парома Черноморск — Батуми изменилось. Фото: скриншот

Описание парома "Kaunas"

"Kaunas" — автомобильно-железнодорожный и пассажирский паром, построенный в 1989 году в Германии. Судно может принять на борт до 250 пассажиров в люкс, полулюкс, двух- и трехместных каютах. На борту есть ресторан, бар, салон отдыха, видеосалон со спутниковым телевидением и детский уголок. Паром имеет длину более 190 метров и ширину 28 метров, что обеспечивает устойчивость даже в штормовых условиях.

Ожидание пассажиров

Пассажиры и перевозчики ожидают новые объявления относительно начала рейсов и возможности бронирования мест на борту парома. Купить билеты онлайн пока невозможно. Предварительная регистрация проходит по телефонам:

  • +380 (482) 34-76-63;
  • +380 (482) 34-76-79.

Мы писали, что аэротрансфер из Одессы в аэропорт Кишенева приобретает все большую популярность. Уже почти 1 500 человек воспользовались этой услугой от запуска сообщения в марте.

Также мы сообщали, что Укрзализныця добавила новые рейсы в Одессу на определенные даты. Так, из столицы курсирует скоростной Интерсити и пользуется высоким спросом среди отдыхающих. Следующий рейс также почти полностью распродан.

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