Візит конгресменів США до Одещини: Кіпер про результати

До Одеси прибули із робочим візитом конгресмени США. Фото: Олег Кіпер

Конгресмени США здійснили важливий візит до Одеської області, де особисто ознайомилися з наслідками російської агресії та роботою портів в умовах воєнного часу. Делегація включала конгресвумен зі штату Юта Селесту Малой та конгресмена зі штату Нью-Джерсі Дональда Норкросса.

Про це у середу, 14 серпня, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Мета візиту

Під час візиту американські політики на власні очі побачили руйнування, спричинені російськими атаками. Також вони обговорили з місцевими представниками, як міжнародна спільнота може допомогти у відновленні регіону.

"Також до зустрічі долучилися представники Центру стратегічних та міжнародних досліджень, які вже не вперше організовують такий візит американських конгресменів до України в умовах повномасштабного вторгнення Росії", — зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер разом із представниками США. Фото: Олег Кіпер

Українська сторона вдячна за постійну двопартійну підтримку з боку Конгресу США. Партнери й надалі планують надавати військову, економічну, політичну та гуманітарну допомогу нашій країні.