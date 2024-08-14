Визит конгрессменов США в Одесскую область: Кипер о результатах

В Одессу прибыли с рабочим визитом конгрессмены США. Фото: Олег Кипер

Конгрессмены США совершили важный визит в Одесскую область, где лично ознакомились с последствиями российской агрессии и работой портов в условиях военного времени. Делегация включала конгрессвумен из штата Юта Селесту Малой и конгрессмена из штата Нью-Джерси Дональда Норкросса.

Об этом в среду, 14 августа, сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Цель визита

Во время визита американские политики собственными глазами увидели разрушения, вызванные российскими атаками. Также они обсудили с местными представителями, как международное сообщество может помочь в восстановлении региона.

"Также к встрече присоединились представители Центра стратегических и международных исследований, которые уже не в первый раз организуют такой визит американских конгрессменов в Украину в условиях полномасштабного вторжения России", — отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер вместе с представителями США. Фото: Олег Кипер

Украинская сторона благодарна за постоянную двухпартийную поддержку Конгресса США. Партнеры и дальше планируют оказывать военную, экономическую, политическую и гуманитарную помощь нашей стране.