Робот-пес на фронте вместе с одесскими бойцами: фото

Робопес на фронте — одесские бойцы показали своего побратима
Одесские военные из 28-й бригады получили в свое распоряжение нового "бойца" — работа-пса. Четвероногий способен искать и уничтожать окупантов и их технику и является настоящей поддержкой на фронте.
Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.
Робот-пес Адик
Командир подразделения, известный как "Курт", уверен, что такой технологический помощник должен находиться в каждом подразделении. Этот робо-пес не только помогает в обнаружении врага, но и значительно облегчает жизнь нашим воинам на передовой.
"Это наш пес. Его зовут Адик. Такие псы используются для поддержки пехоты, для эвакуации раненых, для подноса боекомплекта. Это очень хороший наблюдатель и сапер. Как настоящий пес, только электронный", — отметил военный с позывным "Курт".
Хотя детали о его функциях и возможностях пока держатся в тайне, известно, что он оснащен разнообразными инструментами для выполнения боевых задач.
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