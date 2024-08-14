Робот-пес на фронті разом з одеськими бійцями: фото

Робопес із українськими бійцями. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Одеські військові з 28-ої бригади отримали в своє розпорядження нового "бійця" — робота-пса. Чотирилапий здатен шукати та знищувати окупантів і їхню техніку та є справжньою підтримкою на фронті.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу.

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Робот-пес Адік. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Робот-пес Адік

Командир підрозділу, відомий як "Курт", впевнений, що такий технологічний помічник має бути в кожному підрозділі. Цей робо-пес не тільки допомагає у виявленні ворога, але й значно полегшує життя нашим воїнам на передовій.

"Це наш пес. Його звати Адік. Такі пси використовуються для підтримки піхоти, для евакуації поранених, для підносу боєкомплекту. Це дуже гарний спостерігач і сапер. Як справжній пес, тільки електронний", — зазначив військовий із позивним "Курт".

Робопес виконує завдання. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Уважний погляд Адіка. Фото: 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу

Хоча деталі про його функції та можливості поки що тримаються в таємниці, відомо, що він оснащений різноманітними інструментами для виконання бойових завдань.