Працюють на окупантів: на Миколаївщині засудили колаборантів

Урок в школі на ТОТ України. Фото: росЗМІ

Двох мешканців Миколаївщині засудили до ув'язнення за співпрацю з російськими військовими. Йдеться про 45-річну жінку та 38-річного чоловіка, які після окупації міста залишилися на місці та добровільно почали працювати на ворога.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі злочину

Після окупації Снігурівки засуджені не виїхали на підконтрольну території України, а вирішили співпрацювати із ворогом. Так, жінка отримала посаду "начальника відділу освіти", де займалася організацією навчання за російськими програмами, а чоловік очолив "відділ комунального майна", де керував комунальним господарством та підбирав персонал для незаконних структур.

Допис прокуратури. Фото: скриншот

Рішення суду

Суд визнав їх винними в колабораційній діяльності, і тепер вони отримали шість років позбавлення волі, з конфіскацією майна, та десять років заборони на роботу в органах влади. Вироки ухвалено заочно, оскільки обвинувачені переховуються на окупованій території. Їх оголошено в розшук.