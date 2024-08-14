Петиція батька загиблої Злати: дівчинка померла від удару по Одесі

Жінка заспокоює матір Злати на прощанні із дитиною. Фото: Новини.LIVE

Батько загиблої внаслідок ракетного удару по Одесі дівчинки Злати, В'ячеслав Росточил, створив петицію, в якій звертається до президента України. Чоловік просить про підвищення безпеки реанімаційних відділень, адже навіть у лікарнях, де мають рятувати життя, діти залишаються вразливими під час воєнних дій.

Про це Новини.LIVE дізнались з розділу електронних петицій на Офіційному інтернет-представництві Президента України.

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Петиція В'ячеслава. Фото: скриншот

Підвищення безпеки реанімаційних відділень

В'чеслав пропонує встановити захисні вікна, броньовані жалюзі, створити укріплені укриття всередині лікарень та розмістити мобільні захисні екрани навколо ліжок пацієнтів. Крім того, він наголошує на необхідності встановлення систем оповіщення, автоматичного закриття дверей і вікон, проведення тренувань для медичного персоналу, а також забезпечення резервних систем життєзабезпечення і створення безпечних маршрутів евакуації.

Звернення батька Злати. Фото: скриншот

Петиція має на меті привернути увагу влади до проблеми безпеки пацієнтів під час війни і запобігти повторенню таких трагедій у майбутньому. Наразі із 25 000 потрібних підписів вже забрано 4444.