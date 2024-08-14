Кілограм кокаїну з Нідерландів: в Одесі викрили двох ділків

В Одесі затримали наркоконтрабандистів. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали двох ділків, які незаконно провезли в країну наркотики у коробках з-під прального порошку. Тепер обом фігурантам загрожує в'язниця, а "товар" на понад 2 млн грн правоохоронці у них вилучили.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Житель Одеси купив кілограм кокаїну онлайн у Нідерландах і відправив свою знайому на "шопінг-тур" за кордон, де вона й забрала товар. Щоб не викликати підозри на митниці, наркотики були акуратно заховані в коробках з-під порошку для прання.

Жителя Одеси затримали правоохоронці. Фото: Нацполіція.

Але план пішов шкереберть, коли оперативники та слідчі СБУ затримали обох ділків в Одесі. Разом з ними вилучили кілограм "порошку" на суму понад 2,3 мільйона гривень.

Яке покарання

Обох фігурантів затримано, правоохоронці повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичного засобу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою, жінка — під цілодобовим домашнім арештом.