Килограмм кокаина из Нидерландов: в Одессе разоблачили двух дельцов

В Одессе задержаны наркоконтрабандисты. Фото: Нацполиция

В Одессе правоохранители задержали двух дельцов, незаконно провезших в страну наркотики в коробках из-под стирального порошка. Теперь обоим фигурантам грозит тюрьма, а "товар" более чем на 2 млн грн правоохранители у них изъяли.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Подробности контрабанды

Житель Одессы купил килограмм кокаина онлайн в Нидерландах и отправил свою знакомую на "шоппинг-тур" за границу, где она забрала товар. Чтобы не вызывать подозрения на таможне, наркотики были аккуратно спрятаны в коробках из-под стирального порошка.

Жителя Одессы задержали правоохранители. Фото: Нацполиция

Но план пошел кувырком, когда оперативники и следователи СБУ задержали обоих дельцов в Одессе. Вместе с ними изъяли килограмм "порошка" на сумму более 2,3 миллиона гривен.

Какое наказание

Оба фигуранта задержаны, правоохранители сообщили им о подозрении по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотического средства) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества. Пока мужчина находится под стражей, женщина — под круглосуточным домашним арестом.