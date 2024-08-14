Результаты сбора ранних зерновых в Одесской области: Кипер

На Одесчине завершился сбор ранних зерновых — какие результаты
14 августа 2024 14:45
Комбайны работают в полях в Одесской области. Фото: Новини.LIVE
Фермеры Одесской области полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день намолочено более трех тысяч тонн зерновых культур, что превысило результаты в прошлом году.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
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Результаты сбора ранних зерновых
- пшеница (озима и овраг) — 2498,7 тыс. тонн при урожайности 34,9 ц/га;
- ячмень (озимый и яровой) — 897,4 тыс. тонн при урожайности 31,3 ц/га;
- горох — 142,7 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц/га.
"Во всех категориях хозяйств обмолочено 1072,9 тыс. га, намолочено 3552,9 тыс. тонн зерновых культур, что составляет 101,4% к уровню прошлого года", — написал Олег Кипер.
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