Результаты сбора ранних зерновых в Одесской области: Кипер

Комбайны работают в полях в Одесской области. Фото: Новини.LIVE

Фермеры Одесской области полностью завершили сбор ранних зерновых и зернобобовых культур. На сегодняшний день намолочено более трех тысяч тонн зерновых культур, что превысило результаты в прошлом году.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот

Результаты сбора ранних зерновых

пшеница (озима и овраг) — 2498,7 тыс. тонн при урожайности 34,9 ц/га;

ячмень (озимый и яровой) — 897,4 тыс. тонн при урожайности 31,3 ц/га;

горох — 142,7 тыс. тонн при урожайности 23,9 ц/га.

"Во всех категориях хозяйств обмолочено 1072,9 тыс. га, намолочено 3552,9 тыс. тонн зерновых культур, что составляет 101,4% к уровню прошлого года", — написал Олег Кипер.