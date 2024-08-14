Промышленный парк в Одессе: горсовет объявил миллионный тендер

Индустриальный парк. Иллюстративное фото: DRAGON CAPITAL

В Одесском горсовете снова заговорили о создании индустриального парка на территории города. Департамент земельных ресурсов уже объявил закупку на инвентаризацию 105 гектаров земель, на которую из бюджета планируют потратить более 2 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных платформы электронных закупок Prozorro.

Читайте также:

Данные по открытому аукциону. Фото: скриншот

Детали закупки

Предложения на проведение работ на так называемых "полях орошения", расположенных от Объездной дороги до эстакады Одесского морского порта, принимаются до 17 августа. Дата проведения аукциона назначена на 19 августа — он состоится в формате открытых торгов с особенностями.

Основанием для предоставления услуг стало решение городского совета, принятое еще в 2020 году, с последующими изменениями в 2023 году.

Требования к победителю

Работы должны быть выполнены до 15 декабря 2024 года. Подрядчик должен предоставить материалы инвентаризации земельных участков, геодезическую съемку в масштабе 1:500, техническую документацию по землеустройству, выдержки из Государственного земельного кадастра и интерактивную WEB-карту, которая будет содержать функционал для работы в направлении индустриальных парков.

Функционал карты должен отражать близлежащие дороги, подъездные пути, морские порты, железные дороги и другие логистические маршруты. Кроме того, карта должна содержать отдельные слои для отображения объектов инфраструктуры и участков, пригодных для размещения индустриальных парков.