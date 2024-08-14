Промисловий парк в Одесі: міськрада оголосила мільйонний тендер

Індустріальний парк. Ілюстративне фото: DRAGON CAPITAL

В Одеській міськраді знову заговорили про створення індустріального парку на території міста. Департамент земельних ресурсів вже оголосив закупівлю на інвентаризацію 105 гектарів земель, на яку з бюджету планують витратити понад два млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних платформи електронних закупівель Prozorro.

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Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі закупівлі

Пропозиції на проведення робіт на так званих "полях зрошення", що розташовані від Об’їзної дороги до естакади Одеського морського порту, приймаються до 17 серпня. Дата проведення аукціону призначена на 19 серпня — він відбудеться у форматі відкритих торгів з особливостями.

Підставою для надання послуг стало рішення міської ради, прийняте ще у 2020 році, з подальшими змінами у 2023 році.

Вимоги до переможця

Роботи мають бути виконані до 15 грудня 2024 року. Підрядник за результатами має надати матеріали інвентаризації земельних ділянок, геодезичну зйомку в масштабі 1:500, технічну документацію з землеустрою, витяги з Державного земельного кадастру та інтерактивну WEB-карту, яка міститиме функціонал для роботи в напрямку індустріальних парків.

Функціонал карти повинен відображати найближчі дороги, під'їзні шляхи, морські порти, залізниці та інші логістичні маршрути. Крім того, карта має містити окремі шари для відображення об'єктів інфраструктури та ділянок, придатних для розміщення індустріальних парків.