Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Черговий тендер Одеської міськради — скільки планують витратити на індустріальний парк arrow

Черговий тендер Одеської міськради — скільки планують витратити на індустріальний парк

14 серпня 2024 14:15
Верзілова Єлизавета - редактор
Промисловий парк в Одесі: міськрада оголосила мільйонний тендер
Індустріальний парк. Ілюстративне фото: DRAGON CAPITAL
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеській міськраді знову заговорили про створення індустріального парку на території міста. Департамент земельних ресурсів вже оголосив закупівлю на інвентаризацію 105 гектарів земель, на яку з бюджету планують витратити понад два млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з даних платформи електронних закупівель Prozorro.

Читайте також:
Тендер на інвентаризацію полів фільтрації в Одесі
Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Деталі закупівлі

Пропозиції на проведення робіт на так званих "полях зрошення", що розташовані від Об’їзної дороги до естакади Одеського морського порту, приймаються до 17 серпня. Дата проведення аукціону призначена на 19 серпня — він відбудеться у форматі відкритих торгів з особливостями.

Підставою для надання послуг стало рішення міської ради, прийняте ще у 2020 році, з подальшими змінами у 2023 році.

Вимоги до переможця

Роботи мають бути виконані до 15 грудня 2024 року. Підрядник за результатами має надати матеріали інвентаризації земельних ділянок, геодезичну зйомку в масштабі 1:500, технічну документацію з землеустрою, витяги з Державного земельного кадастру та інтерактивну WEB-карту, яка міститиме функціонал для роботи в напрямку індустріальних парків.

Функціонал карти повинен відображати найближчі дороги, під'їзні шляхи, морські порти, залізниці та інші логістичні маршрути. Крім того, карта має містити окремі шари для відображення об'єктів інфраструктури та ділянок, придатних для розміщення індустріальних парків.

Також важливі новини дня по темі:

держбюджет Одеса тендер промисловість міська рада Новини Одеси документи закупівлі

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:58 Підготовка до зими — частині українців дадуть по 6 тис. гривень

14:57 З Таїланду до Києва йшла посилка з 11 кілограмами канабісу — деталі від митників

14:48 На війні з РФ загинула 19-річна військова — була старшим стрільцем-оператором

14:45 На Одещині завершився збір ранніх зернових — які результати

14:35 Росіяни вдарили з БпЛА по цивільних у Херсоні — є загиблий та поранені

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:26 Виплати за загиблого військового — хто має право отримати гроші

14:23 Відстрочка від мобілізації — як бабусі пропонують ухилянтам свої послуги

14:17 Масштабна атака на російські аеродроми — СБУ та Сили оборони підтвердили удари по летовищах

14:15 Черговий тендер Одеської міськради — скільки планують витратити на індустріальний парк

14:13 ДТП з постраждалим у Львові — не розминулися самокат із легковиком

14:58 Підготовка до зими — частині українців дадуть по 6 тис. гривень

14:57 З Таїланду до Києва йшла посилка з 11 кілограмами канабісу — деталі від митників

14:48 На війні з РФ загинула 19-річна військова — була старшим стрільцем-оператором

14:45 На Одещині завершився збір ранніх зернових — які результати

14:35 Росіяни вдарили з БпЛА по цивільних у Херсоні — є загиблий та поранені

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

14:26 Виплати за загиблого військового — хто має право отримати гроші

14:23 Відстрочка від мобілізації — як бабусі пропонують ухилянтам свої послуги

14:17 Масштабна атака на російські аеродроми — СБУ та Сили оборони підтвердили удари по летовищах

14:15 Черговий тендер Одеської міськради — скільки планують витратити на індустріальний парк

14:13 ДТП з постраждалим у Львові — не розминулися самокат із легковиком

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

9 серпня 2024

06:40 Скільки коштує золото в Україні — ціни за 1 г дорогоцінних металів у серпні

Новина з відео

06:05 Заборона Telegram в Україні – чому месенджер не заблокують та що кажуть в парламенті

8 серпня 2024
Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Text

13:43 Нардеп Крейденко попередив про небезпеку евакуації росіян до України

Text

13:00 РФ виводить частину військ з України та яку територію контролюють ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

10:32 Генерал ЗСУ заявив про смертельну небезпеку будь-яких перемовин з Росією

Text

08:00 Сотні військових РФ у полоні та нові обмеження від Нацбанку — ефір Ранок.LIVE

13 серпня 2024
Text

20:20 Верещук пояснила, як ворог використовує місцеве населення на прифронтових територіях для диверсій

Text

19:55 Верещук пояснила важливість евакуації дорослих та дітей з прифронтових територій України

Text

18:02 Військовий заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону на Донеччині

Text

17:48 Кого звинувачує Путін у прориві кордону та чому Британія заборонила бити по РФ — ефір Вечір.LIVE

Text

14:39 На Курщині ЗСУ взяли у полон елітних військових, яких Росія захоче якнайшвидше обміняти — нардеп

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

13:00 Росія готує помсту за Курщину та як можуть змінити мобілізаційний вік — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови