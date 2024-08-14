Відключення газу в Одесі і області 15 серпня: Одесагаз

Людина запалює плиту. Фото: Новини.LIVE

У жителів низки вулиць Одеси та в одному з населених пунктів області буде відключено газопостачання завтра, 15 серпня. Це пов’язано із проведенням робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП). Ремонт планують закінчити до 16:00, однак час може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.

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Де не буде газу

м. Одеса:

пров. Прорізний 19,21,23,25;

вул. героргія Липського (Толбухіна), 71а, 73, 75.

Повідомлення щодо відключень в Одесі. Фото: скриншот

смт Ширяєве:

Сонячна, 3, 3б;

пров.Сонячний, 1, 2а;

Південна, 72,74;

Осіпенка, 48.

Повідомлення щодо відключень на Одещині. Фото: скриншот

Важливе для абонентів

Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:

відсутність договорів та заборгованості;

відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;

вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.

"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.

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