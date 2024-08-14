Відключення газу в Одесі і області 15 серпня: Одесагаз

Завтра в Одесі та області відключать газопостачання — кому варто підготуватись
У жителів низки вулиць Одеси та в одному з населених пунктів області буде відключено газопостачання завтра, 15 серпня. Це пов’язано із проведенням робіт на газорозподільних та шафових газорегуляторних пунктах (ГРП та ШРП). Ремонт планують закінчити до 16:00, однак час може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомили у пресслужбі АТ Одесагаз.
Де не буде газу
м. Одеса:
- пров. Прорізний 19,21,23,25;
- вул. героргія Липського (Толбухіна), 71а, 73, 75.
смт Ширяєве:
- Сонячна, 3, 3б;
- пров.Сонячний, 1, 2а;
- Південна, 72,74;
- Осіпенка, 48.
Важливе для абонентів
Фахівці наголошують, щоб споживачі обов'язково перекрили всі крани перед газовими приладами під час відсутності газопостачання. Також під час відновлення газопостачання будуть проведені перевірки:
- відсутність договорів та заборгованості;
- відповідність газопроводів нормам: корозія, сторонні предмети;
- вентиляційні та димові канали: відповідність нормам безпеки.
"Важливо, що подача газу відбудеться лише за наявності абонентів у їхніх домівках", — зазначили у відомстві.
Як зв'язатись
Для отримання додаткової інформації чи роз’яснень звертайтеся за телефонами:
- +38 (048) 63 21 34;
- +38 (050) 495 33 68.
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