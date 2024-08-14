Отключение газа в Одессе и области 15 августа: Одессагаз

Человек зажигает плиту. Фото: Новини.LIVE

У жителей ряда улиц Одессы и в одном из населенных пунктов области будет отключено газоснабжение завтра, 15 августа. Это связано с проведением работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП). Ремонт планируют закончить к 16:00, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

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Где не будет газа

г. Одесса:

пров. Прорезной 19,21,23,25;

ул. Героргия Липского (Толбухина), 71а, 73, 75.

Сообщения об отключениях в Одессе. Фото: скриншот

пгт Ширяево:

Солнечная, 3, 3б;

пер.Солнечный, 1, 2а;

Южная, 72,74;

Осипенко, 48.

Сообщения об отключениях в Одесской области. Фото: скриншот

Важно для абонентов

Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:

отсутствие договоров и задолженности;

соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;

вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах" , — отметили в ведомстве.

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