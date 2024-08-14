Отключение газа в Одессе и области 15 августа: Одессагаз

Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться
У жителей ряда улиц Одессы и в одном из населенных пунктов области будет отключено газоснабжение завтра, 15 августа. Это связано с проведением работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП). Ремонт планируют закончить к 16:00, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.
Где не будет газа
г. Одесса:
- пров. Прорезной 19,21,23,25;
- ул. Героргия Липского (Толбухина), 71а, 73, 75.
пгт Ширяево:
- Солнечная, 3, 3б;
- пер.Солнечный, 1, 2а;
- Южная, 72,74;
- Осипенко, 48.
Важно для абонентов
Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:
- отсутствие договоров и задолженности;
- соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;
- вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.
"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах" , — отметили в ведомстве.
Как связаться
Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:
- +38 (048) 63 21 34;
- +38 (050) 495 33 68.
Читайте Новини.LIVE!