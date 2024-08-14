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Завтра в Одессе и области отключат газоснабжение — кому следует подготовиться

14 августа 2024 13:31
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение газа в Одессе и области 15 августа: Одессагаз
Человек зажигает плиту. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

У жителей ряда улиц Одессы и в одном из населенных пунктов области будет отключено газоснабжение завтра, 15 августа. Это связано с проведением работ на газораспределительных и шкафных газорегуляторных пунктах (ГРП и БРП). Ремонт планируют закончить к 16:00, однако время может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе АО Одессагаз.

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Где не будет газа

г. Одесса:

  • пров. Прорезной 19,21,23,25;
  • ул. Героргия Липского (Толбухина), 71а, 73, 75.
Отключение газа в Одессе 15 августа
Сообщения об отключениях в Одессе. Фото: скриншот

пгт Ширяево:

  • Солнечная, 3, 3б;
  • пер.Солнечный, 1, 2а;
  • Южная, 72,74;
  • Осипенко, 48.
Отключение газа в Одесской области 15 августа
Сообщения об отключениях в Одесской области. Фото: скриншот

Важно для абонентов

Специалисты отмечают, чтобы потребители обязательно перекрыли все краны перед газовыми приборами в отсутствие газоснабжения. Также при восстановлении газоснабжения будут проведены проверки:

  • отсутствие договоров и задолженности;
  • соответствие газопроводов нормам: коррозия, посторонние предметы;
  • вентиляционные и дымовые каналы: соответствие нормам безопасности.

"Важно, что подача газа состоится только при наличии абонентов в их домах" , — отметили в ведомстве.

Как связаться

Для получения дополнительной информации или разъяснений обращайтесь по телефонам:

  • +38 (048) 63 21 34;
  • +38 (050) 495 33 68.

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13:01 ВСУ уничтожили российский самолет Су-34 в Курской области

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