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Угроза с Кинбурнской косы остается — россияне грезят контролем моря

14 августа 2024 12:57
Верзилова Єлизавета - редактор
Значение Кинбурнской косы: чего пытаются достичь оккупанты
Боевые корабли у берегов. Иллюстративное фото: росСМИ
Верзилова Єлизавета - редактор

Украинские военные сталкиваются с серьезной угрозой со стороны российских сил, продолжающих обстреливать южные районы Украины с Кинбурнской косы. Эта стратегическая локация, расположенная в южных районах Николаевской и Херсонской областей, имеет решающее значение для контроля за судоходством в регионе.

Об этом сообщил представитель ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.

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Кроме обстрелов, Кинбурнская коса также создает угрозу для судов, пытающихся выйти в акваторию Днепро-Бугского лимана, через который проходят пути в морские порты Николаева. Еще одна проблема — наличие мин и взрывоопасных предметов, которые могли попасть в акваторию после подрыва Каховской ГЭС.

"С этой локации россияне могут обстреливать суда, которые могли бы выйти в акваторию Днепровско-Бугского лимана. А это путь в морские порты Николаева. И, кроме того, эту акваторию еще нужно обследовать относительно минной безопасности, потому что именно в этот участок впадает с Херсонщины Днепр и, соответственно, туда после уничтожения россиянами Каховской ГЭС могло попасть достаточно много взрывоопасных предметов", — отметил представитель Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Восстановление полного контроля над Кинбурнской косой является приоритетной задачей для украинских военных, ведь она позволит обеспечить безопасность важных морских коммуникаций в регионе. Так что украинские силы продолжают выполнять боевые операции, чтобы вскоре освободить оккупированные территории от россиян.

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