Значення Кінбурнської коси: чого намагаються досягти окупанти

Бойові кораблі у берегів. Ілюстративне фото: росЗМІ

Українські військові стикаються із серйозною загрозою з боку російських сил, що продовжують обстрілювати південні райони України з Кінбурнської коси. Ця стратегічна локація, розташована в південних районах Миколаївської та Херсонської областей, має вирішальне значення для контролю над судноплавством у регіоні.

Про це повідомив речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук.

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Загрози з Кінбурнської коси

Окрім обстрілів, Кінбурнська коса також створює загрозу для суден, які намагаються вийти в акваторію Дніпро-Бузького лиману, через який проходять шляхи до морських портів Миколаєва. Ще одна проблема — наявність мін і вибухонебезпечних предметів, що могли потрапити в акваторію після підриву Каховської ГЕС.

"З цієї локації росіяни можуть обстрілювати судна, які могли б вийти в акваторію Дніпровсько-Бузького лиману. А це шлях до морських портів Миколаєва. І, окрім того, цю акваторію ще треба обстежувати щодо мінної безпеки, тому що саме в цю ділянку впадає з Херсонщини Дніпро і, відповідно, туди після знищення росіянами Каховської ГЕС могло потрапити досить багато вибухонебезпечних предметів",— зазначив речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук.

Відновлення повного контролю над Кінбурнською косою є пріоритетним завданням для українських військових, адже воно дозволить гарантувати безпеку важливих морських комунікацій у регіоні. Тож українські сили продовжують виконувати бойові операції, аби незабаром звільнити окуповані території від росіян.