Річниця ракетного удару по Одесі: знищення FOZZY

Гіпермаркет в Одесі було знищено уламками російських ракет. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні минає рівно рік з того страшного дня, коли російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. В результаті було знищено гіпермаркет FOZZY, також постраждали прилеглі будівлі та інфраструктура.

Журналісти Новини.LIVE нагадали хроніку страшної події.

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Вночі, коли все місто спало, ворог запустив по Одесі 15 дронів типу Shahed 131/136, крім цього спрямував на місто вісім крилатих ракет "Калібр" із Чорного моря. Вогнева робота сил ППО тривала впродовж декількох годин. Завдяки зусиллям Сил протиповітряної оборони України, більшість вдалося відбити. Проте уламки впали на цивільну інфраструктуру, спричинивши руйнування.

Рятувальники гасять пожежу на FOZZY в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки падіння уламків на гіпермаркет в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наслідки атаки

Серед найбільш постраждалих об’єктів був студентський гуртожиток одного з одеських навчальних закладів та великий супермаркет FOZZY, де три співробітники отримали поранення. Внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено понад 100 житлових будинків, сім навчальних закладів, аптеку та десятки автомобілів.

"Це була чергова жорстока атака росіян. Вибухова хвиля вибила вікна в житлових будинках, пошкодила балкони та спричинила пожежі в кількох будівлях", — прокоментував атаку міський голова Геннадій Труханов.

Уламки від бувілі на тротуарі. Фото: Новини.LIVE

Житлові будівлі, пошкоджені внаслідок атаки 14.08.2023 в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак назвав російських військових "шаленими терористами". Втім, Міноборони РФ обстріл Одеси не коментувало ніяк, як і більшість своїх терористичних атак по цивільних українцях

Збитки від руйнувань

Матеріальні збитки від удару оцінюються у десятки мільйонів гривень. Гіпермаркет FOZZY був зруйнований майже дощенту, а пожежа, яка спалахнула після вибуху, лише посилила масштаби пошкоджень і ускладнила рятувальні операції.

Пожежа на гіпермаркеті FOZZY в Одесі. Фото: ОК "Південь"

Допис FOZZY Cash&Carry щодо наслідків атаки. Фото: скриншот

Ця трагедія стала ще одним жахливим нагадуванням про жорстокість та безжалісність війни, яку Росія веде проти України. Мирні жителі знову стали мішенню для варварських атак, а Одеса продовжує боротися з наслідками нелюдської агресії.