Зарізав товариша за хамство: в Одесі затримали іноземця

В Одесі іноземець зарізав співвітчизника. Фото: Нацполіція

В Одесі правоохоронці затримали громадянина іншої країни, якого підозрюють у вбивстві свого співвітчизника. Іноземець під дією алкоголю наніс ножові поранення своєму товаришу, за що тепер може надовго сісти за ґрати.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі події

Вчора вночі двоє іноземців вирішили "культурно посидіти" з пляшкою алкоголю в одній із квартир багатоповерхівки, розташованої в Пересипському районі міста. 42-річний чоловік, який орендував квартиру в Одесі, вдарив ножем 23-річного молодика, з яким проживав протягом місяця. Потерпілий отримав важкі травми — колото-різані ушкодження грудної клітки, поранення серця та легень, а також гемоторакс.

Правоохоронці вилучили доказ. Фото: Нацполіція

Один зі свідків інциденту негайно викликав швидку допомогу, і постраждалого було терміново госпіталізовано. Проте, попри всі зусилля медиків, він невдовзі помер у лікарні.

Розслідування та арешт

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного та вилучили з місця злочину речові докази, зокрема ніж, який був використаний у нападі. Іноземець зізнався у скоєному, пояснивши свій вчинок тим, що жертва нібито розмовляла з ним зневажливо.

Підозрюваний в поліції. Фото: Нацполіція

Правоохоронці повідомили затриманому про підозру за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство. Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.