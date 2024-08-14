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Реши проучить за невежливость — в Одессе иностранец зарезал товарища

14 августа 2024 11:53
Верзилова Єлизавета - редактор
Зарезал товарища за хамство: в Одессе задержан иностранец
В Одессе иностранец зарезал соотечественника. Фото: Нацполиция
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе правоохранители задержали гражданина другой страны, подозреваемого в убийстве своего соотечественника. Иностранец под действием алкоголя нанес ножевые своему товарищу, за что теперь может надолго сесть за решетку.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали события

Вчера ночью два иностранца решили "культурно посидеть" с бутылкой алкоголя в одной из квартир многоэтажки, расположенной в Пересыпском районе города. 42-летний мужчина, арендовавший квартиру в Одессе, ударил ножом 23-летнего молодого человека, с которым проживал в течение месяца. Пострадавший получил тяжелые травмы — колото-резанные повреждения грудной клетки, ранения сердца и легкие, а также гемоторакс.

иностранец зарезал товарища в Одессе
Правоохранители изъяли доказательство. Фото: Нацполиция

Один из свидетелей инцидента немедленно вызвал скорую помощь, и пострадавший был срочно госпитализирован. Однако, несмотря на все усилия медиков, он вскоре скончался в больнице.

Расследование и арест

Полицейские оперативно задержали подозреваемого и изъяли с места преступления вещественные доказательства, в том числе нож, использованный в нападении. Иностранец признался в содеянном, объяснив свой поступок тем, что жертва якобы разговаривала с ним пренебрежительно.

Иностранца задержали за убийство в Одессе
Подозреваемый в полиции. Фото: Нацполиция

Правоохранители сообщили задержанному о подозрении по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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