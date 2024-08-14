Смертельный пожар на Дерибасовской в Одессе: детали от ГСЧС

Пожар в сердце Одессы — на Дерибасовской погиб мужчина
Сегодня утром по улице Дерибасовской, в самом сердце Одессы, произошла трагедия. В двухэтажном жилом доме в Приморском районе возник пожар, унесший жизни хозяина квартиры.
Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Детали инцидента
Спасатели получили сообщение о возгорании и оперативно прибыли на место происшествия. На ликвидацию пожара понадобилось менее получаса. Пламя удалось быстро локализовать и предотвратить его распространение на другие квартиры и здания.
"От ГСЧС привлекались 8 единиц техники и 27 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины — 1 единица техники и 4 человека личного состава, от коммунального учреждения "Спасительно-водолазная служба" — 1 единица техники и 2 человека личного состава", — отметили в ГСЧС.
К сожалению, во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, проживавшего в этой квартире. Проводится расследование, чтобы установить причины возгорания.
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