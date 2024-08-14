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На Одещині декілька діб вирує вогонь — густий дим дістається Молдови

14 серпня 2024 09:29
Верзілова Єлизавета - редактор
Потужна пожежа на Одещині: дим аж у Молдові
На Одещині сталась масштабна пожежа поблизу кордону з Молдовою. Ілюстративне фото: ДСНС
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одеському районі, між селами Яськи та Маяки масштабна пожежа охопила великі площі очерету. Вогонь досі поширюється хаотично, а рятувальники не можуть под'їхати, аби повністю його загасити.

Про це у середу, 14 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС в Одеській області.

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Пожежа сталась на відкритій території біля озер Тудорове та Біле та вона настільки інтенсивна, що дим видно навіть у сусідній Молдові, зокрема в селах Тудора та Паланка. Незважаючи на те, що вогонь час від часу самозатухав, пожежа досі триває — рятувальники не можуть дістатися місця.

Пожежа у Маяках на Одещині
Допис ДСНС. Фото: скриншошт

"Пожежа періодично самозатухала біля водних перешкод. Загальна площа пожежі встановлюється. Залучення техніки ДСНС неможливо в зв'язку з відсутністю шляхів під'їзду", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Для пожежної безпеки та контролю над ситуацією, ДСНС залучило чотири одиниці техніки та 12 вогнеборців. Наразі робота з ліквідації пожежі триває, а ситуація перебуває під контролем рятувальників.

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