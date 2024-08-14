Мощный пожар на Одесщине: дым в Молдове

В Одесской области произошел масштабный пожар вблизи границы с Молдовой. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Одесском районе, между селами Яськи и Маяки, масштабный пожар охватил большие площади камыша. Огонь по-прежнему распространяется хаотично, а спасатели не могут подъехать, чтобы полностью его потушить.

Об этом в среду, 14 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.

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Пожар произошел на открытой территории у озер Тудорово и Белое и настолько интенсивный, что дым виден даже в соседней Молдове, в частности в селах Тудора и Паланка. Несмотря на то, что огонь время от времени самоугасает, пожар до сих пор продолжается — спасатели не могут добраться до места.

Сообщение ГСЧС. Фото: скриншошт

"Пожар периодически самозатухал возле водных помех. Общая площадь пожара устанавливается. Привлечение техники ГСЧС невозможно в связи с отсутствием путей подъезда", — говорится в сообщении ГСЧС.

Для пожарной безопасности и контроля над ситуацией ГСЧС привлекло четыре единицы техники и 12 пожарных. Работа по ликвидации пожара продолжается, а ситуация находится под контролем спасателей.