Девочка выпала из окна: детали трагежи в Одессе

В Одессе девочка выпала из окна. Фото: shutterstock

В Одессе, в Пересыпском районе, из окна многоквартирного дома выпал ребенок. От падения с высоты девочка погибла, а на месте работают правоохранители.

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Ребенок выпал из окна

Трагедия произошла в районе 7-й Пересыпской. Вероятно, ребенок оперся на москитную сетку, а тот не выдержал и отцепился от крепежа. В результате девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На месте происшествия присутствуют правоохранители для установления полных обстоятельств инцидента.