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В Одессе ребенок выпал из окна — что известно

14 августа 2024 10:23
Верзилова Єлизавета - редактор
Девочка выпала из окна: детали трагежи в Одессе
В Одессе девочка выпала из окна. Фото: shutterstock
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе, в Пересыпском районе, из окна многоквартирного дома выпал ребенок. От падения с высоты девочка погибла, а на месте работают правоохранители.

Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.

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Трагедия произошла в районе 7-й Пересыпской. Вероятно, ребенок оперся на москитную сетку, а тот не выдержал и отцепился от крепежа. В результате девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На месте происшествия присутствуют правоохранители для установления полных обстоятельств инцидента.

В Одессе из окна выпал ребенок
В Одессе маленькая девочка выпала из окна. Фото: соцсети

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