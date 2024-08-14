Девочка выпала из окна: детали трагежи в Одессе

В Одессе ребенок выпал из окна — что известно
14 августа 2024 10:23
В Одессе девочка выпала из окна. Фото: shutterstock
В Одессе, в Пересыпском районе, из окна многоквартирного дома выпал ребенок. От падения с высоты девочка погибла, а на месте работают правоохранители.
Об этом Новини.LIVE узнали от пользователей соцсетей.
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Ребенок выпал из окна
Трагедия произошла в районе 7-й Пересыпской. Вероятно, ребенок оперся на москитную сетку, а тот не выдержал и отцепился от крепежа. В результате девочка выпала из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. На месте происшествия присутствуют правоохранители для установления полных обстоятельств инцидента.
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