На Одещині дитина випала з вікна та розбилась: подробиці

На Одещині сталась трагедія: дитина випала з вікна. Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В місті Южне, що на Одещині, шестирічна дівчинка випала з вікна квартири, розташованої на шостому поверсі багатоповерхівки. Від отриманих травм дитина померла на місці до приїзду швидкої допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Обставини трагедії

Інцидент стався, коли 31-річна мати дівчинки ненадовго відійшла до кухні, залишивши доньку одну в спальні. Дитина була без нагляду та вилізла на підвіконня, продавила москітну сітку і випала з вікна. У поліції зазначили, що мати виховувала дитину самостійно, і раніше ця родина не потрапляла в поле зору правоохоронців.

Дії поліції

Поліція отримала повідомлення про подію від медиків. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини цього трагічного випадку. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою "нещасний випадок".

Попередження для батьків

Поліція закликає батьків дотримуватися безпечних правил та не залишати дітей без нагляду. У приміщеннях з малолітніми дітьми рекомендується відчиняти вікна лише на провітрювання, встановлювати блокіратори або решітки на вікна, а також спеціальні дитячі замки для уникнення подібних трагедій.

"За останній місяць на території Одеської області від випадіння з вікон постраждало п'ятеро дітей, три з п'яти випадків смертельні, ще двоє діток перебувають у важкому стані", — зазначила начальниця відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області Вікторія Чалова.

Трагічні випадки на Одещині

Ми писали, що у місті Біляївка Одеської області сталася трагедія: маленька дитина впала у вигрібну яму. Хлопчику поставили діагноз "стан після утоплення". Завдяки оперативним діям матері та медиків малюка вдалося врятувати.

Також ми повідомляли, що в Болградському та Роздільнянському районах за два місяці утонули двоє хлопчиків: 7 та 10 років. За попередніми даними поліції, один хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Інший хлопчик був на відпочинку з батьком, який його недогледів.