В Одесской области ребенок выпал из окна и разбился: подробности

В Одесской области произошла трагедия: ребенок выпал из окна. Иллюстративное фото: из открытых источников

В городе Южное Одесской области шестилетняя девочка выпала из окна квартиры, расположенной на шестом этаже многоэтажки. От полученных травм ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Обстоятельства трагедии

Инцидент произошел, когда 31-летняя мать девочки ненадолго отошла к кухне, оставив одну дочь в спальне. Ребенок был без присмотра и вылез на подоконник, продавил москитную сетку и выпал из окна. В полиции отметили, что мать воспитывала ребенка самостоятельно, и раньше эта семья не попадала в поле зрения правоохранителей.

Действия полиции

Полиция получила уведомление о происшествии от медиков. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства этого трагического случая. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Предупреждение для родителей

Полиция призывает родителей соблюдать безопасные правила и не оставлять детей без присмотра. В помещениях с малолетними детьми рекомендуется открывать окна только для проветривания, устанавливать блокираторы или решетки на окна, а также специальные детские замки во избежание подобных трагедий.

"За последний месяц на территории Одесской области от выпадения из окон пострадали пятеро детей, три из пяти случаев смертельны, еще двое детей находятся в тяжелом состоянии" , — отметила начальница отдела ювенальной превенции ГУНП в Одесской области Виктория Чалова.

Трагические случаи в Одесской области

Мы писали, что в городе Беляевка Одесской области произошла трагедия: маленький ребенок упал в выгребную яму. Мальчику поставили диагноз "состояние после утопления". Благодаря оперативным действиям матери и медиков малыша удалось спасти.

Также мы сообщали, что в Болградском и Раздельнянском районах за два месяца утонули двое мальчиков: 7 и 10 лет. По предварительным данным полиции, один мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Другой мальчик был на отдыхе с отцом, который за ним недосмотрел.