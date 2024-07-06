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Недогледіли — на Одещині 11-місячна дитина впала в яму

6 липня 2024 10:14
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
На Одещині дитина втопилась у вигрібній ямі
Матір з сином. Фото: Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

На Одещині, в селі Біляївка сталася трагедія: маленька дитина впала у вигрібну яму. Хлопчику поставили діагноз "стан після утоплення". Завдяки оперативним діям матері та медиків малюка вдалося врятувати.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації.

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Дитина впала у вигрібну яму

За інформацією відомства, інцидент стався, коли мати займалася справами у дворі. У той час, її 11-місячний син впав у вигрібну яму, скільки він там знаходився — невідомо. Виявивши дитину, мати негайно викликала швидку допомогу. Через важкий стан хлопчика його швидко перевели до відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Дитина якийсь час перебувала на апараті ШВЛ. 

Медики врятували дитину

На момент госпіталізації стан малюка був критичним, з діагнозом: "Стан після утоплення" з порушенням свідомості, неефективністю дихання та ціанозом після падіння у вигрібну яму. Проте завдяки старанням медиків стан хлопчика покращився. Наразі він активний та перебуває у палаті разом зі своєю матір'ю під постійним наглядом лікарів. Малюк продовжує симптоматичне лікування, і його життю нічого не загрожує.

Більше новини про дітей

Нагадаємо, у Приморському районі Одеси сталась ДТП через непрацюючі світлофори. В результаті аварії постраждали четверо людей, з них — двоє дітей

Також ми писали, що в Одесі сталася смертельна аварія. Водій легковика збив 9-річного хлопчика, він загинув на місці. 

Додамо, в Болградському та Роздільнянському районах за два місяці утонули двоє хлопчиків: 7 та 10 років. За попередніми даними поліції, один хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Інший хлопчик був на відпочинку з батьком, який його недогледів.

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