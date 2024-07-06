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Недосмотрели — на Одесчине 11-месячный ребенок упал в яму

6 июля 2024 10:14
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одесской области ребенок утонул в выгребной яме
Мать с сыном. Фото: Департамент здравоохранения Одесской облгосадминистрации
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Беляевке Одесской области произошла трагедия: маленький ребенок упал в выгребную яму. Мальчику поставили диагноз "состояние после утопления". Благодаря оперативным действиям матери и медиков малыша удалось спасти.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Одесской областной государственной администрации.

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Ребенок упал в выгребную яму

По информации ведомства, инцидент произошел, когда мать занималась делами во дворе. В то время ее 11-месячный сын упал в выгребную яму, сколько он там находился — неизвестно. Обнаружив ребенка, мать немедленно вызвала скорую помощь. Из-за тяжелого состояния мальчика его быстро перевели в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. Ребенок некоторое время находился на аппарате ИВЛ.

Медики спасли ребенка

К моменту госпитализации состояние малыша было критическим, с диагнозом: "Состояние после утопления" с нарушением сознания, неэффективностью дыхания и цианозом после падения в выгребную яму. Однако благодаря стараниям медиков состояние мальчика улучшилось. В настоящее время он активен и находится в палате вместе со своей матерью под постоянным наблюдением врачей. Малыш продолжает симптоматическое лечение, его жизни ничего не угрожает.

Больше новостей о детях

Напомним, в Приморском районе Одессы произошло ДТП из-за неработающих светофоров. В результате аварии пострадали четыре человека, из них — двое детей.

Также мы писали, что в Одессе произошла смертельная авария. Водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика, он погиб на месте.

Добавим, в Болградском и Раздельнянском районах за два месяца утонули двое мальчиков: 7 и 10 лет. По предварительным данным полиции, один мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Другой мальчик был на отдыхе с отцом, который его недосмотрел.

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