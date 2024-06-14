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Цькували малу дитину — жорстокість у приватному дитсадку Одещини

14 червня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У дитсадку на Одещині жорстоко поводились з дитиною - Лубінець
Залякана маленька дівчинка. Фото: Дмитру Лубінець
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Випадок жорстокого поводження з дитиною стався в приватному дитячому садочку у селищі Великодолинське. Дворічну вихованку закладу цькували,сварили та залякували. 

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

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Омбудсман зазначив, що керівництво дитсадка не відреагувало на інцидент навіть після звернення батьків дівчинки. Така бездіяльність викликала резонанс та потребує негайного втручання.

"Дівчинці погрожували нанести тілесні ушкодження, принижували, використовували нецензурну лексику і залякували", — написав Дмитру Лубінець.   

Представник влади звернувся до Головного управління Національної поліції в Одеській області. Він наполягає, аби цю справу правоохоронці взяли на особистий контроль.

"Жодна дитина не може бути об’єктом незаконного посягання на її честь і гідність, не може бути піддана катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню", — наголосив Омбудсман.

Випадки жорстокості відносно дітей на Одещині

Ми писали, що на Одещині жінка народила на вулиці, поклала дитя в пакет і принесла до своєї матері, яка опікується ще п’ятьма її неповнолітніми дітьми. На горе-матір склали адмінпротокол та забрали дитинку. 

Також ми писали, що у Київському районі Одеси чоловік накинувся на своїх рідних. В результаті інциденту його жінку та 8-річну дитину забрала швидка.

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Дмитро Лубінець
Одеська область
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