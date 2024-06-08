На Одещині молоду породіллю позбавили батьківських прав

Поліцейська тримає дитину на руках. Фото: Нацполіція

На жительку Рені, що на Одещині, поліцейські склали протокол за невиконання батьківських обов’язків щодо немовляти. Жінка народила на вулиці, поклала дитя в пакет і принесла до своєї матері, яка опікується ще п’ятьма її неповнолітніми дітьми.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

За інформацією поліції, до них надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що вона помітила на вулиці жінку з сумками, в одній з яких була малесенька дитина, яка плакала. Прибувши на місце, правоохоронці виявили 32-річну містянку з новонародженою донечкою, яких одразу ж доставили до медичного закладу. Згодом з’ясувалося, що породілля йшла до подружки, коли в неї почалися перейми. Зрозумівши, що народжує, вона відійшла від дороги й народила донечку просто на вулиці. Дитину вона поклала в пакет, взяла інші сумки, що були у неї, і пішла до своєї матері. Відомо, що горе-матір вже має шістьох неповнолітніх дітей і відносно всіх позбавлена батьківських прав через невиконання обов'язків щодо їх виховання. П’ятьма дітками опікується бабуся, ще одна дитина перебуває під опікою служби у справах дітей у Києві, де була свого часу народжена і покинута в лікарні.

Яке покарання

Поліцейські склали відносно породіллі протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей. За це правопорушення суд може накласти на жінку стягнення у вигляді попередження або штрафу від 850 до 1700 гривень. Дитину у матері було відібрано. Наразі малеча перебуває в медзакладі під наглядом лікарів та опікою служби у справах дітей.

Нагадаємо, поліцейські розслідують обставини трагічної загибелі 10-річного хлопчика на водоймі у Роздільнянському районі Одещини. Відомо, що малолітній був на відпочинку біля місцевого ставка з батьком.

