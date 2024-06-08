В Одесской области молодую роженицу лишили родительских прав

Полицейская держит ребенка на руках. Фото: Нацполиция

На жительницу Рени Одесской области полицейские составили протокол за невыполнение родительских обязанностей в отношении младенца. Женщина родила на улице, положила ребенка в пакет и принесла к своей матери, которая занимается еще пятью ее несовершеннолетними детьми.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

По информации полиции, к ним поступило сообщение от местной жительницы о том, что она заметила на улице женщину с сумками, в одной из которых находился крошечный плачущий ребенок. Прибывшие на место правоохранители обнаружили 32-летнюю горожанку с новорожденной дочерью, которых сразу же доставили в медицинское учреждение. Впоследствии выяснилось, что роженица шла к подружке, когда у нее начались схватки. Поняв, что рождает, она отошла от дороги и родила дочь прямо на улице. Ребенка она положила в пакет, взяла имевшиеся у него другие сумки и пошла к своей матери. Известно, что горе-мать уже имеет шестерых несовершеннолетних детей и в отношении всех лишена родительских прав за невыполнения обязанностей по их воспитанию. Пять детей опекает бабушка, еще один ребенок находится на попечении службы по делам детей в Киеве, где был в свое время рожден и брошен в больнице.

Какое наказание

Полицейские составили в отношении роженицы протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Речь идет об уклонении родителей или лиц, их заменяющих, от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучению и воспитанию несовершеннолетних детей. За это правонарушение суд может наложить на женщину взыскание в виде предупреждения или штрафа от 850 до 1700 гривен. Ребенок у матери был отобран. Сейчас малыш находится в медучреждении под наблюдением врачей и опекой службы по делам детей.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства трагической гибели 10-летнего мальчика на водоеме в Раздельнянском районе Одесской области. Известно, что малолетний был на отдыхе у местного пруда с отцом.