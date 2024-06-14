Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Травили маленького ребенка — жестокость в частном детском саду Одесчины arrow

Травили маленького ребенка — жестокость в частном детском саду Одесчины

14 июня 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В детсаду в Одесской области жестоко обращались с ребенком - Лубинец
Запуганная девочка. Фото: Дмитрий Лубинец
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Случай жестокого обращения с ребенком произошел в частном детском саду в поселке Великодолинское. Двухлетнюю воспитанницу заведения травили, ругали и запугивали.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Жестокость в детском саду

Омбудсман отметил, что руководство детсада не отреагировало на инцидент даже после обращения родителей девочки. Такое бездействие вызвало резонанс и требует немедленного вмешательства.

"Девочки угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали" , — написал Дмитрию Лубинец.

Представитель власти обратился в Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Он настаивает на том, чтобы это дело правоохранители взяли на личный контроль.

"Ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию" , — подчеркнул Омбудсман.

Случаи жестокости в отношении детей в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области женщина родила на улице, положила ребенка в пакет и принесла к своей матери, которая занимается еще пятью ее несовершеннолетними детьми. На горе-мать составили админпротокол и забрали ребенка.

Также мы писали, что в Киевском районе Одессы мужчина набросился на своих родных. В результате инцидента его жену и 8-летнего ребенка забрала скорая.

Одесса
Новости Одессы
детский садик
Дмитрий Лубинец
Одесская область
жестокое обращение
детские сады

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня