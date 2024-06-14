В детсаду в Одесской области жестоко обращались с ребенком - Лубинец

Запуганная девочка. Фото: Дмитрий Лубинец

Случай жестокого обращения с ребенком произошел в частном детском саду в поселке Великодолинское. Двухлетнюю воспитанницу заведения травили, ругали и запугивали.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

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Омбудсман отметил, что руководство детсада не отреагировало на инцидент даже после обращения родителей девочки. Такое бездействие вызвало резонанс и требует немедленного вмешательства.

"Девочки угрожали нанести телесные повреждения, унижали, использовали нецензурную лексику и запугивали" , — написал Дмитрию Лубинец.

Представитель власти обратился в Главное управление Национальной полиции в Одесской области. Он настаивает на том, чтобы это дело правоохранители взяли на личный контроль.

"Ни один ребенок не может быть объектом незаконного посягательства на его честь и достоинство, не может быть подвергнут пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или наказанию" , — подчеркнул Омбудсман.

Случаи жестокости в отношении детей в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области женщина родила на улице, положила ребенка в пакет и принесла к своей матери, которая занимается еще пятью ее несовершеннолетними детьми. На горе-мать составили админпротокол и забрали ребенка.

Также мы писали, что в Киевском районе Одессы мужчина набросился на своих родных. В результате инцидента его жену и 8-летнего ребенка забрала скорая.