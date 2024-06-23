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ДТП в Одесі — під колесами автомобіля загинув хлопчик

23 червня 2024 15:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
В Одесі машина збила малолітнього хлопчика — подробиці
Поліцейський регулює рух машин на місці аварії. Фото: Нацполіція
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 23 червня, вдень на вулиці Михайла Грушевського сталася смертельна аварія. Водій легковика збив 9-річного хлопчика, він загинув на місці. 

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі аварії

За інформацією правоохоронців, 35-річний водій легкового автомобіля Toyota здійснив наїзд на хлопчика, який перетинав дорогу у невстановленому для цього місці. На жаль, від отриманих травм дитина загинула. Наразі на місці дорожньо-транспортної пригоди працює слідчо-оперативна група. Водія перевіряють на стан сп’яніння.

Інші трагічні випадки з дітьми на Одещині

Нагадаємо, в Болградському та Роздільнянському районах за два місяці утонули двоє хлопчиків: 7 та 10 років. За попередніми даними поліції, один хлопчик разом з друзями вирушив на велосипеді до водойми, але під час гри він послизнувся на плитах дамби та впав у воду. Він був на відпочинку з батьком, який його недогледів. 

Також ми писали, що в  Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Поліцейські взяли злочинця під варту, за свій вчинок він може сісти за ґрати на 15 років. Окрім цього, 57-річний водій шкільного автобуса неодноразово коїв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії. Жертвами ґвалтівника стали щонайменше троє дітей, за що тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Додамо, випадок жорстокого поводження з дитиною стався в приватному дитячому садочку у селищі Великодолинське. Дворічну вихованку закладу цькували, сварили та залякували. 
 

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