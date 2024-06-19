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Витягнув дитину з дому та зґвалтував — на Одещині затримали збочинця

19 червня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зґвалтування 9-річної дитини на Одещині: поліція затримала кривдника
В Одеській області затримали ґвалтівника дівчинки. Ілюстративне фото: з відкритих джерел
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні 9-річної дівчинки. Поліцейські взяли злочинця під варту, за свій вчинок він може сісти за ґрати на 15 років.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

Вночі, коли дорослих не було вдома, 25-річний зловмисник потрапив через незачинені двері до приватного будинку, де перебували дві сестри, 6 і 9 років. Він силоміць витягнув старшу дівчинку на сусідський город і зґвалтував. Про подію дізналася мати дівчинки і повідомила в поліцію.  

Що загрожує

Чоловіку пред'явлено обвинувачення за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України, що стосується зґвалтування неповнолітньої особи. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 15 років. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Випадки сексуального насильства на Одещині

Ми писали, що на Одещині 57-річний водій шкільного автобуса неодноразово коїв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії. Жертвами ґвалтівника стали щонайменше троє дітей, за що тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Також поліція викрила жителя Одещини, що підозрюється у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Чоловік вчинив сексуальне насильство над дитиною та хотів підкупити її мовчання подарунком. 

Додамо, що в Одеській області дорослий чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дитину, проте хлопцю вдалось втекти. Злочинця розшукали правоохоронці, тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

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Одеса
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