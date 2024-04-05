Схопив хлопчика за руку та повів у землянку — на Одещині затримали педофіла

Поліція затримала педофіла. Фото: Нацполіція

Дорослий чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дитину, проте хлопцю вдалось втекти. Злочинця розшукали правоохоронці, тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочину

31-річний чоловік серед дня схопив хлопчика 12 років на вулиці, затягнув до занедбаної землянки, та хотів його зґвалтувати.

"Затягнув дитину у землянку. Зняв з нього штани та хотів зґвалтувати. Але не вийшло, бо він втік", — сказав чоловік.



Землянка педофіла. Фото: скриншот з відео Нацполіції

До правоохоронців звернулася мати хлопчика, одразу, як син їй усе розповів. Педофіла розшукали менше ніж на годину на на сміттєзвалищі на околиці населеного пункту.

Яке покарання загрожує

Повідомили чоловіку про підозру у сексуальному насильстві, вчиненому щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, що передбачено ч. 4 ст. 153 ККУ. За скоєне чоловіку загрожує позбавлення волі на строк до десяти років.

Злочини сексуального характеру на Одещині

Нагадаємо, що поліцейські Одеської області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої дівчинки. За скоєне чоловіка засуджено до 13 років ув'язнення.

Також ми писали, що поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.

Додамо, що в Одеській області винесли вирок таксисту, який вбив чотирьох жінок та зґвалтував дитину. Чоловік під час своєї робочої діяльності систематично грабував та шкодив клієнтам.