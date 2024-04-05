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Схватил мальчика за руку и повел в землянку — в Одесской области задержали педофила

5 апреля 2024 12:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Схватил мальчика за руку и повел в землянку — в Одесской области задержали педофила
Полиция задержала педофила. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Взрослый мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнего ребенка, однако мальчику удалось сбежать. Преступника разыскали правоохранители, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

31-летний мужчина среди дня схватил мальчика 12 лет на улице, затащил к заброшенной землянке и хотел его изнасиловать.

"Затащил ребенка в землянку. Снял с него штаны и хотел изнасиловать. Но не получилось, потому что он сбежал" , — сказал мужчина.

Схватил мальчика за руку и повел в землянку — в Одесской области задержали педофила - фото 1
Землянка педофила. Фото: скриншот из видео Нацполиции

К правоохранителям обратилась мать мальчика сразу, как сын ей все рассказал. Педофила разыскали менее чем на час на мусорной свалке на окраине населенного пункта.

Какое наказание грозит

Сообщили мужчине о подозрении в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, предусмотренного ч. 4 ст. 153 УКУ. За совершенное мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Преступления сексуального характера в Одесской области

Напомним, что полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней девочки. За совершенное мужчина приговорен к 13 годам заключения.

Также мы писали, что полицейские Одесщины отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.

Добавим, что в Одесской области был вынесен приговор таксисту, который убил четырех женщин и изнасиловал ребенка. Человек во время своей рабочей деятельности систематически грабил и вредил клиентам.

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