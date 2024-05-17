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Зґвалтував та хотів відкупитися подарунком — на Одещині затримали злочинця

17 травня 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зґвалтував та хотів відкупитися подарунком — на Одещині затримали злочинця
На Одещині затримали ґвалтівника. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Правоохоронці затримали жителя Одещини, що підозрюється у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Чоловік вчинив сексуальне насильство над дитиною та хотів підкупити її мовчання подарунком. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці злочину

 55-річний місцевий житель одного з населених пунктів Одеської області зустрів дитину біля річки, де вона каталася на велосипеді. Чоловік також був на велосипеді та запропонував їй поїхати разом до води. Там він зґвалтував дівчинку і, щоб вона нічого не розповідала дорослим, подарував їй наручний годинник за мовчання. 

Дівчинка, повернувшись додому, одразу розповіла все матері та детально описала ґвалтівника. Мати дівчинки одразу звернулася до поліції із заявою про зґвалтування її доньки. 

Що загрожує злочинцю

Слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Йдеться про зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди. За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Випадки насильства над дітьми на Одещині

Ми писали раніше, що дорослий чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дитину, проте хлопцю вдалось втекти. Злочинця розшукали правоохоронці, тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

Також ми повідомляли, що  поліцейські Одеської області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої дівчинки. За скоєне чоловіка засуджено до 13 років ув'язнення.

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