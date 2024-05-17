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Изнасиловал и хотел откупиться подарком — в Одесской области задержали преступника

17 мая 2024 13:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Изнасиловал и хотел откупиться подарком — в Одесской области задержали преступника
В Одесской области задержали насильника. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители задержали жителя Одесчины, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Мужчина совершил сексуальное насилие над ребенком и хотел подкупить ее молчание подарком.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

55-летний местный житель одного из населенных пунктов Одесской области встретил ребенка у реки, где она каталась на велосипеде. Мужчина также был на велосипеде и предложил ей поехать вместе к воде. Там он изнасиловал девочку и, чтобы она ничего не рассказывала взрослым, подарил ей наручные часы за молчание.

Девочка, вернувшись домой, сразу рассказала все матери и подробно описала насильника. Мать девочки сразу обратилась в полицию с заявлением об изнасиловании ее дочери.

Что угрожает преступнику

Следователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об изнасиловании лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет.

Случаи насилия над детьми в Одесской области

Мы писали ранее, что взрослый мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнего ребенка, однако парню удалось скрыться. Преступника разыскали правоохранители, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней девочки. За совершенное мужчина приговорен к 13 годам заключения.

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