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Вытащил ребенка из дома и изнасиловал — в Одесской области задержали извращенца

19 июня 2024 15:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Изнасилование 9-летнего ребенка в Одесской области: полиция задержала обидчика
В Одесской области задержан насильник девочки. Иллюстративное фото: из открытых источников
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в изнасиловании 9-летней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Ночью, когда взрослых не было дома, 25-летний злоумышленник попал через незапертую дверь в частный дом, где находились две сестры, 6 и 9 лет. Он силой вытащил старшую девочку на соседний огород и изнасиловал. О случившемся узнала мать девочки и сообщила в полицию.

Что угрожает

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, что касается изнасилования несовершеннолетнего. Это преступление карается лишением свободы сроком до 15 лет. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Случаи сексуального насилия в Одесской области

Мы писали, что в Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Также полиция разоблачила жителя Одесчины, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Мужчина совершил сексуальное насилие над ребенком и хотел подкупить его молчание подарком.

Добавим, что в Одесской области взрослый мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнего ребенка, однако парню удалось скрыться. Преступника разыскали правоохранители, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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