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Ґвалтував учнів — на Одещині судитимуть водія шкільного автобуса

27 травня 2024 10:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ґвалтував учнів — на Одещині судитимуть водія шкільного автобуса
Правоохоронці затримали ґвалтівника неповнолітніх на Одещині. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На Одещині 57-річний водій шкільного автобуса неодноразово коїв сексуальні злочини проти учнів місцевої гімназії. Жертвами ґвалтівника стали щонайменше троє дітей, за що тепер чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Деталі справи

Протягом кількох місяців  водій шкільного автобуса запрошував хлопчиків віком 12-13 років в гості під приводом гри в карти. Вже у своєму будинку він ґвалтував дітей. Правоохоронці з'ясували, що жертвами зловмисника стали троє учнів гімназії.

Що загрожує

Водію висунули обвинувачення за ч.ч. 4 та 6 ст. 153 ККУ (сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно) та ч. 6 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, зокрема повторно, особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 153 ККУ).

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне йому загрожує довічне позбавлення волі.

Випадки сексуального насильства на Одещині

Ми писали, що правоохоронці затримали жителя Одещини, що підозрюється у зґвалтуванні 12-річної дівчинки. Чоловік вчинив сексуальне насильство над дитиною та хотів підкупити її мовчання подарунком. 

Також ми повідомляли, що в Одеській області дорослий чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дитину, проте хлопцю вдалось втекти. Злочинця розшукали правоохоронці, тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

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