Насиловал учеников — в Одесской области будут судить водителя школьного автобуса

Правоохранители задержали насильника несовершеннолетних в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали дела

В течение нескольких месяцев водитель школьного автобуса приглашал мальчиков 12-13 лет в гости под предлогом игры в карты. Уже в своем доме он насиловал детей. Правоохранители выяснили, что жертвами злоумышленника стали три ученика гимназии.

Что угрожает

Водитель выдвинули обвинения по ч.ч. 4 и 6 ст. 153 УКУ (сексуальное насилие в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в том числе повторно) и ч. 6 ст. 152 УКУ (изнасилование лица, не достигшее четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия, в частности повторно, лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное ст. 153 УКУ).

Суд избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Случаи сексуального насилия в Одесской области

Мы писали, что правоохранители задержали жителя Одесчины, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки. Мужчина совершил сексуальное насилие над ребенком и хотел подкупить его молчание подарком.

Также мы сообщали, что в Одесской области взрослый мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнего ребенка, однако парню удалось скрыться. Преступника разыскали правоохранители, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.