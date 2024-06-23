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ДТП в Одессе — под колесами автомобиля погиб мальчик

23 июня 2024 15:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
В Одессе машина сбила малолетнего мальчика.
Полицейский регулирует перемещение машин на месте аварии. Фото: Нацполиция
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Сегодня, 23 июня, днем на улице Михаила Грушевского произошла смертельная авария. Водитель легковушки сбил 9-летнего мальчика, он погиб на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали аварии

По информации правоохранителей, 35-летний водитель легкового автомобиля Toyota совершил наезд на мальчика, пересекавшего дорогу в неустановленном для этого месте. К сожалению, от полученных травм ребенок погиб. На месте дорожно-транспортного происшествия работает следственно-оперативная группа. Водителя проверяют на состояние опьянения.

Другие трагические случаи с детьми в Одесской области

Напомним, в Болградском и Раздельнянском районах за два месяца утонули двое мальчиков: 7 и 10 лет. По предварительным данным полиции, один мальчик вместе с друзьями отправился на велосипеде к водоему, но во время игры он поскользнулся на плитах дамбы и упал в воду. Он был на отдыхе с отцом, который его недосмотрел.

Также мы писали, что в Одесской области задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 9-летней девочки. Полицейские взяли преступника под стражу, за свой поступок он может сесть за решетку на 15 лет. Кроме этого, 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Добавим, случай жестокого обращения с ребенком произошел в частном детском саду в поселке Великодолинское. Двухлетнюю воспитанницу заведения травили, ругали и запугивали.

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