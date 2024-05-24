На Одещині зросла кількість ДТП — дані статистики
За перші чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На Одещині таких випадків сталося 465.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.
Загальна статистика ДТП
Загалом в Україні за перші чотири місяці 2024 року зафіксовано 6 475 ДТП з постраждалими, що на 8% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Кількість загиблих у таких ДТП сягнула 813 осіб, а травмованих — 8 155.
На Одещині за цей період сталося 465 ДТП з постраждалими — таким чином регіон посів четверте місце за кількістю автопригод. Для порівняння, Дніпропетровщина очолює трійку антилідерів з 637 випадками дорожніх пригод, за нею йдуть Львівщина з 586 випадками та Київ — 534 ДТП. Замикає п'ятірку — Миколаївщина із показником у 309 аварій.
Найбільше людей — 70% від загальної кількості загиблих — постраждали у ДТП через перевищення швидкості та порушення правил маневрування.
ДТП за участі дітей
Одним із тривожних аспектів є збільшення кількості ДТП з постраждалими з вини дітей. Загалом по Україні цей показник зріс у 1,4 рази. На території Одеської області за поточний рік сталось чотири випадки дорожніх пригод за участі дітей. Це один із найменших показників по всій Україні.
Дорожні пригоди на Одещині
Ми писали, що нещодавно на ділянці автодороги Київ-Одеса зіткнулись дві вантажівки. Один з водіїв був доставлений до медичного закладу, там йому надали необхідну допомогу.
Також ми повідомляли, що на ділянці міжнародної траси сполучення Одеса-Рені сталася ДТП, тож проїзд до молдовського кордону був суттєво ускладнений. На дорозі зіткнулись дві фури, перекривши одразу дві полоси руху в обох напрямках.
Додамо, що у межах села Красна Коса, Білгород-Дністровського району сталася смертельна аварія. Внаслідок події загинув водій вантажного авто MAN, чоловік 1978 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту врятували іншого постраждалого водія вантажного авто DAF.
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