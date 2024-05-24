На Одещині зросла кількість ДТП — дані статистики

ДТП на Одещині побільшало. Ілюстративне фото: Патрульна поліція Одеської області

За перші чотири місяці 2024 року в Україні зафіксовано майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. На Одещині таких випадків сталося 465.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

Читайте також:

Загальна статистика ДТП

Загалом в Україні за перші чотири місяці 2024 року зафіксовано 6 475 ДТП з постраждалими, що на 8% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Кількість загиблих у таких ДТП сягнула 813 осіб, а травмованих — 8 155.

Де найчастіше трапляються ДТП з постраждалими. Фото: сркиншот

На Одещині за цей період сталося 465 ДТП з постраждалими — таким чином регіон посів четверте місце за кількістю автопригод. Для порівняння, Дніпропетровщина очолює трійку антилідерів з 637 випадками дорожніх пригод, за нею йдуть Львівщина з 586 випадками та Київ — 534 ДТП. Замикає п'ятірку — Миколаївщина із показником у 309 аварій.

Найбільше людей — 70% від загальної кількості загиблих — постраждали у ДТП через перевищення швидкості та порушення правил маневрування.

Причини ДТП з постраждалими. Фото: скриншот

ДТП за участі дітей

Одним із тривожних аспектів є збільшення кількості ДТП з постраждалими з вини дітей. Загалом по Україні цей показник зріс у 1,4 рази. На території Одеської області за поточний рік сталось чотири випадки дорожніх пригод за участі дітей. Це один із найменших показників по всій Україні.

Кількість ДТП з вини дітей. Фото: сркиншот

Дорожні пригоди на Одещині

Ми писали, що нещодавно на ділянці автодороги Київ-Одеса зіткнулись дві вантажівки. Один з водіїв був доставлений до медичного закладу, там йому надали необхідну допомогу.

Також ми повідомляли, що на ділянці міжнародної траси сполучення Одеса-Рені сталася ДТП, тож проїзд до молдовського кордону був суттєво ускладнений. На дорозі зіткнулись дві фури, перекривши одразу дві полоси руху в обох напрямках.

Додамо, що у межах села Красна Коса, Білгород-Дністровського району сталася смертельна аварія. Внаслідок події загинув водій вантажного авто MAN, чоловік 1978 року народження. Рятувальники за допомогою гідравлічного інструменту врятували іншого постраждалого водія вантажного авто DAF.